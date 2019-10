Oposición se atribuye 2/3 y suma amplios poderes

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró ayer que ha conseguido 112 diputados en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, con lo que alcanza los dos tercios de la Cámara.



A la espera del anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el resultado definitivo de la votación del domingo, se conocen nuevos resultados parciales sobre la elección legislativa. Anoche, CNN recibió información de que el CNE le entregó un CD a la oposición en la que indica que la MUD obtuvo 106 diputados y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró 55 escaños. Así, quedarían seis escaños por definir. La información aún no se ha hecho pública en el sitio web del CNE.



Amplios poderes

Con la mayoría simple y los tres quintos del Congreso asegurados, la oposición tendrá en sus manos, a partir del 5 de enero de 2016, los poderes suficientes para cuestionar el poder del presidente Nicolás Maduro.



"Esta ventaja de 112 a 51 (del PSUV) se logra con una ventaja nacional de algo más de dos millones de votos", dijo el miembro del Comité Ejecutivo de la MUD Enrique Márquez.



También anunció que de esos cuatro diputados que permanecen indefinidos dos serían del estado Lara y el resto de Guárico y Portuguesa.



Tanto Márquez como el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, calificaron como "mezquino" el retraso del Consejo Nacional Electoral (CNE) en anunciar los resultados que dan a la MUD "la mayoría calificada".



Según la autoridad electoral venezolana, aún quedan por adjudicar 22 escaños cuyos resultados con ese porcentaje de escrutinio no muestran todavía una tendencia "irreversible", algo obligatorio por normativa electoral en Venezuela para poder anunciarlos.



Con más de 84 votos obtenidos, es decir la mayoría simple, la oposición puede activar un juicio político contra los ministros y el presidente Maduro. Además, estará en condiciones de dictar una amnistía general para liberar a opositores detenidos por razones políticas.



Con los tres quintos (101 votos), la MUD podrá emitir votos de censura contra los integrantes del gabinete ministerial y contra el vicepresidente de la República. Por otra parte, podrá aprobar o rechazar leyes habilitantes para el Poder Ejecutivo, con lo que recortaría el poder del mandatario.



Si se diera el escenario de los dos tercios (112 votos), la oposición podrá convocar un referéndum revocatorio del Ejecutivo, reformar la Constitución o convocar una Asamblea Constituyente.



En este escenario, los opositores lograrían poner en jaque al Gobierno de Maduro, frente a lo cual se espera se abra una negociación o se adelanten las elecciones generales previstas para 2017. Si antes de las elecciones Maduro enfrentaba un marcado deterioro político con un índice de popularidad del 20%, con el resultado de las elecciones la crisis política se agravará.



Ayer, comenzaron a surgir voces al interior del chavismo pidiendo la salida de de Maduro y de Diosdado Cabello