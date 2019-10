El avión egipcio envió señales de humo a bordo poco antes de caer

El Airbus A320 de EgyptAir transmitió mensajes automáticos señalando humo a bordo antes de caer el jueves al Mediterráneo, según confirmaron este sábado los investigadores de la aviación civil francesa, mientras prosigue la búsqueda de más restos del avión.



Hasta este momento, el gobierno egipcio y la comunidad de expertos parecían privilegiar la tesis del atentado para explicar lo ocurrido con el A320 de EgyptAir, que viajaba de París a El Cairo con 66 personas a bordo, entre ellas 30 egipcios y 15 franceses.



Los primeros vestigios del avión, así como algún resto humano, han sido descubiertos a 290 kilómetros al norte de Alejandría por aviones y barcos desplegados por el ejército egipcio, que publicó el sábado algunas fotos de lo hallado: una mochila rosa pintada con mariposas, un pequeño pedazo de carlinga, cubiertas de asientos destrozados, un chaleco salvavidas abierto.



Los investigadores franceses de la Oficina de Investigaciones y Análisis (BEA) "confirman que hubo mensajes Acars (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) emitidos por el avión señalando humo en cabina poco antes de que se interrumpieran las transmisiones de datos", declaró este sábado un portavoz.



"Todavía es demasiado pronto para interpretar y comprender las causas del accidente mientras no hallemos los restos (del aparato) ni las grabaciones. La prioridad de la investigación es hallar los restos y las grabaciones" añadió.



"Examinamos todas las hipótesis y no privilegiamos ninguna", reiteró el sábado el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, tras reunirse con familias de las víctimas.



Medios de prensa estadounidenses ya habían informado de la existencia de humo de origen indeterminado en la parte delantera del avión, poco antes de que cayera al mar.



Sin reivindicación



A falta de reivindicación de un eventual atentado, más de dos días después de la tragedia, solamente un análisis de los vestigios del avión, de los cuerpos y, sobre todo, de las cajas negras permitirá determinar las razones de la tragedia.



Francia envió un patrullero de alta mar con material para buscar las cajas negras, y que debe llegar el domingo o el lunes a la zona. Las balizas de estas grabaciones sólo pueden emitir de "cuatro a cinco semanas" antes de que sus baterías se agoten, recordó la embajada de Francia en El Cairo.