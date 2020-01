Mujer aguanta golpes de un ladrón y evita robo de celular

Ayer, a las 19:00, en la calle Sixto Mercado Hoyos del barrio Los Chino (avenida Busch y tercer anillo), un ladrón interceptó a una mujer para robarle sus pertenencias, pero esta protegió su cartera y arrojó el celular al techo de una casa y evitó el robo.

“Un sujeto me preguntó por la calle y vi que miró a mi mano con el celular. Corrí, me tumbó de una zancadilla y caí de rodillas.



Protegí mi cartera y tiré mi celular al techo, mientras él me pegaba harto en la espalda. La dueña de casa le gritó ¡Suéltela! ¡Suéltela! y le lanzó un ladrillo y el joven subió a un taxi que lo esperaba”, contó la víctima