Internan a Araníbar el día que debía dar declaración

El excomandante de la Policía en La Paz, José Araníbar, fue internado esta mañana, horas antes de declarar ante la Fiscalía por el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes a manos de cooperativistas mineros, el pasado 25 de agosto en Panduro.



Se acusa el uniformado por presunto incumplimiento de deberes, debido a que, de acuerdo al Ministerio Público, no dio la orden de repliegue de los efectivos, pese a que existió un pedido por parte de la exautoridad que falleció, cuando estaba secuestrado y era torturado.



Ayer el Comando General del verde olivo rechazó la hipótesis fiscal sobre los acontecimientos durante la jornada en la que perdió la vida Illanes, asegurando que Araníbar cumplió con su labor conforme a los procedimientos establecidos por la ley.



El médico de la Clínica Policial, Fidel Choque, informó que Araníbar tiene un cuadro de hipertensión arterial y síndrome de ansiedad, por lo que se deberá ser sometido a una evaluación. Con ese cuadro, no podrá acudir a dar su declaración ante la comisión de investigadores.



El comandante general de la Policía, general Rino Salazar llegó hasta este centro acompañado de su alto mando y reclamó por las acusaciones que pesan contra su camarada. En la Fiscalía, el abogado de Aranibar presentaba un memorial pidiendo nuevo día y hora para la declaración de su defendido.



"Como saben el exviceministro, en primera instancia, ha solicitado auxilio y que se replieguen los policías y él (Araníbar) no ha hecho cumplimiento a dicha solicitud, se tienen las declaraciones de que continuaban el contingente policial en el sector", manifestó hace días el fiscal Erland Almanza.