Exigen mejor atención en Catastro de Warnes

Los vecinos de diferentes barrios de Warnes manifestaron este jueves su molestia por la burocracia en las ventanillas para trámites para el pago de impuestos y aprobación de planos en Catastro de la Alcaldía de Warnes.



Oliver Avendaño es uno de los vecinos que hizo fila desde las primeras horas de hoy para pagar impuestos y recién al mediodía pudo hacerlo.

"Estuve toda la mañana para hacer un trámite de pago de impuestos y lamentablemente hay que hacer tres filas", manifestó a EL DEBER.



Este contribuyente indicó que hizo filas para adquirir una proforma para efectuar el pago impositivo, luego fue hasta el único banco autorizado para el cobro, donde también había filas largas, y pudo cancelar. No obstante, su calvario no terminó allí porque tuvo que retornar a las ventanillas de Catastro para dejar una copia del comprobante de pago.



"Las filas no avanzan y existe un desorden. Esta Alcaldía debería integrarse al RUAT, para el caso de impuesto automotor, a fin de que el cobro se haga a escala nacional", protestó.



Así como Avendaño, Cristina Hino, también expresó su molestia por los malos tratos que recibió en las ventanillas de Castatro. "Las filas son largas y toda la mañana estuve esperando para hacer un pequeño trámite", protestó.



Hino sugirió que el municipio warneño debería hacer gestiones para que los bancos habiliten ventanillas de cobro en las mismas instalaciones de la Alcaldía, en la que se entregan proformas, a fin de facilitar el trámite para los usuarios.



EL DEBER buscó al director de Catastro, pero no lo encontró en su oficina porque había salido a una reunión.