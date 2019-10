El Concejo le dice 'no' a la suba del pasaje nocturno

Desde el Concejo Municipal de Santa Cruz anunciaron que no van a permitir que el pasaje del transporte público sufra un incremento de 2 a 3 bolivianos en el horario nocturno, tal como lo exigen los choferes, quienes advirtieron con prestar un servicio irregular por las noches si no se cumple con su pedido.



“No tenemos un transporte de primer nivel, entonces nosotros no estamos de acuerdo con que suba el precio del pasaje. De momento, estamos en desacuerdo con esta medida”, dijo Angélica Sosa, presidenta del Concejo.



El concejal Rommel Porcel también sostuvo que no estaba de acuerdo con la intención de los transportistas en querer subir la tarifa, ya que, a decir del edil, el servicio que prestan no está acorde a las necesidades que demanda la población cruceña.



“No hay cabida para un incremento, el pasaje va a ser 2 bolivianos día y 2 bolivianos noche. Orina un tiluchi y se pierden los micros, no cambiaron sus unidades, atienden mal a los vecinos y a los pasajeros”, señaló Porcel.



Róger Gonzales, secretario ejecutivo del sindicato de transportistas 16 de Noviembre, aseguró que el rubro no trabajará por las noches si es que no se aprueba el incremento de la tarifa del transporte nocturno.



“Si no quieren reconocerlo no habrá transporte nocturno, o habrá un servicio irregular. Cuánto cuesta el pasaje nocturno de los trufis, 5 bolivianos, y no quieren reconocer 3 bolivianos del micro, es algo incoherente”, informó Gonzales.



Transportistas amenazan con protestas



El transporte a escala nacional ha exigido al Gobierno que autorice una nivelación del pasaje. En un ampliado acordaron darle un plazo hasta el viernes 3 de julio para atender sus demandas, caso contrario advirtieron con iniciar movilizaciones.

