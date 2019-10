Así es el nuevo batimóvil en Batman vs Superman

Aún falta cerca de un año para que se estrene Batman vs Superman, pero de a poco se han empezado a conocer detalles de lo que será la película, que además presentará a otros superhéroes como la Mujer Maravilla y Aquaman.



El sitio especializado Bleacher Report tuvo acceso al set de filmación de la película y capturó lo que será el nuevo batimóvil, esta vez conducido por Ben Afleck, el nuevo Batman/ Bruce Wayne.



El vehículo es muy parecido al que usó Christian Bale en la trilogía del hombre murciélago de Christopher Nolan, sin embargo hay algunas diferencias, como se puede apreciar en estas imágenes,

Se filtra la pelea entre los dos héroes



Este martes además se divulgó en internet una escena de algunos segundos, y rescatada en gif, en la que se el primer encontrón entre Batman y Superman.



La toma pertenece al trailer extendido de la película, y cuyo primer adelanto fue presentado oficialmente el pasado fin de semana, y aún no se puede encontrar en alta calidad.



Batman vs Superman: El Amanecer de la Justicia, llegará a los cines en marzo de 2016 y mostrará el enfrentamiento entre los dos titanes de las historietas, que si bien tuvieron varias versiones cinematográficas es la primera vez que saltan juntos a la gran pantalla.



La película es además la antesala a la Liga de la Justicia, cinta que se estrenará en 2017.



Por si no lo viste, te dejamos con el trailer, doblado al español, de Batman vs Superman:

