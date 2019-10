Morales afirma que no se negociará con transporte

El presidente Evo Morales aseguró que no se negociará los impuestos con el transporte pesado, que bloquea rutas desde hace cuatro días en el país. Acusó a los dirigentes de reunirse con la derecha y los instó a levantar su protesta porque perjudica al país.



"Sus dirigentes se están reuniendo con la derecha. Quieren perjudicar el referendo, los dirigentes, no los transportistas de base. Unos pocos con el pretexto de impuesto único, quieren que Bolivia pierda. Eso no se negocia", manifestó la autoridad.



Conoce más: El bloqueo del transporte agobia a seis regiones



El sector en conflicto solicita que se aplique un impuesto único y también recibir el 100% de crédito fiscal por la compra de combustible. Que se acepten esas solicitudes implicaría una pérdida anual a Bolivia de 513 millones de bolivianos.



Morales fue tajante y sostuvo que los transportistas "están exagerando, están cometiendo un gran abuso al pueblo boliviano y quieren hacer un gran abuso al Estado no queriendo pagar impuestos. Son empresarios, no son sindicatos".



Lee también: Presión de camioneros crece; Gobierno no cede





La máxima autoridad del país señaló que "no es que hemos creado nuevos impuestos, ahora que han inventado, impuesto único". Explicó que si existe diálogo será para explicar el manejo impositivo y no para ceder a su propuesta.



Además, el primer mandatario delegó al ministerio de Gobierno analizar que hacer con los bloqueos. "Es nuestra obligación como Gobierno nacional cuidar la economía, no hay nada que negociar", sentenció en conferencia de prensa.



Puedes ver: Habilitan vuelos solidarios para pasajeros varados



En la víspera el ministro de Economía, Luis Arce, declaró que "no tenemos absolutamente nada más que conversar al respecto, el resto ya son exageraciones. No quieren pagar impuestos y están buscando cualquier pretexto".



El transporte pesado determinó masificar su protesta desde esta jornada y exigió al presidente dar solución a sus demandas. Son seis regiones y miles de pasajeros los perjudicados con la protesta, pese a que el TAM habilitó vuelos solidarios.