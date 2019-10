Avión transoceánico aterriza en Nueva York escoltado por cazas

Una aeronave de Air France procedente de París tuvo que ser escoltada este lunes por aviones militares hasta el principal aeropuerto de Nueva York tras una amenaza que se realizó por medio de una llamada anónima, informaron medios locales.



Según la cadena de televisión ABC, el avión había despegado del aeropuerto parisino de Charles de Gaulle, con destino a la terminal aérea JFK de Nueva York, pero cerca de completar el trayecto no respondió a llamadas de las autoridades.



De acuerdo con la cadena NBC, la alarma surgió por una llamada anónima que alertaba sobre la supuesta presencia de armas químicas a bordo de la aeronave, pero la amenaza no fue creíble, según fuentes no identificadas.



Aun así, cuando la aeronave aterrizó en el aeropuerto fue trasladada a un sector de la terminal aérea para realizar una inspección de parte de las autoridades policiales.

