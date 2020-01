El coleccionista cruceño que quiere aportar a la historia

Melchor Pinto, Chino Méndez, Alcides Parejas, Nicolás Suárez”, Bismark Reyes nombra a célebres portachueleños de la historia boliviana como esperando en algún momento ingresar su nombre en la lista. “Aficionado, coleccionista, colaborador histórico, soy todo eso con lo que en algún momento me describieron”, cuenta Bismark en su casa donde tiene la mitad de su colección.



“En unos días van a tumbar a alguien importante de la Alcaldía”, comenta Reyes mientras observa el tinglado que lleva derribado un año en la escuela normal, que queda enfrente de su casa, donde guarda entre otras cosas cartas de la guerra del Chaco, como la del soldado portachueleño que prometió a su novia que al terminar la guerra volvería con un ‘pata pila’ para que les sirva como esclavo; cientos de archivos que datan de la época de auge del caucho en el Beni demostrando contratos de trabajo de cruceños que esperaban convertirse en millonarios; fotografías de mas de 100 años, nokias 5110, una virgen del Carmen que lleva una diadema de plata de 100 años, su objeto más preciado, un fósil de dinosaurio y un cubo de enema de 60 años.

Personaje

“Los profesionales me felicitan por mi trabajo y los ignorantes me llaman loco, algunos amigos me dicen ‘Bismark, en mi casa tengo bombachas de mi abuela de hace 80 años’”, comenta Reyes.



Tiene la idea de hacer tres museos temáticos: el Museo Arqueológico de la cultura chané, Archivo Histórico Provincial y Museo de la Vivienda. “Lamentablemente Carlos Hurtado perdió las elecciones (para alcalde de Portachuelo), él estaba interesado en el proyecto. Para mantener todo esto se necesita infraestructura, y solo cuento con un deshumidificador para tratar de cuidar el archivo, que tiene que estar en un lugar climatizado”, reconoce Reyes.

Colección

La mayoría de su colección la obtuvo a partir de donaciones y por excavaciones propias, como utensilios de la cultura chané. Pero el problema de Reyes es la falta de clasificación para saber el valor de sus objetos