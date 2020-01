Pitt, un implacable militar en 'Guerra de máquinas'

Netflix ha liberado más imágenes de 'War Machine', una película protagonizada por Brad Pitt, que verá la luz este 26 de mayo. El ex de Angelina Jolie también está a cargo de la producción de la cinta.

War Machine o Guerra de máquinas en español, está inspirada en el libro 'The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan', del periodista Michael Hastings, fallecido en 2013 en un accidente de tráfico en Los Angeles.

En el filme Pitt revive al implacable militar, actualmente retirado, que estuvo al frente de las tropas estadounidenses en Afganistán y que también es recordado por sus surrealistas ruedas de prensa.