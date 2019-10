Es posible un encuentro entre el papa y Fidel

El Vaticano consideró "posible" que se produzca mañana, domingo 20 de septiembre, un encuentro entre el papa Francisco y el ex presidente cubano Fidel Castro.



"Es posible que se dé, sí. No puedo dar información más precisa. Si se da (el encuentro), pienso que será mañana", afirmó el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, en respuesta a los periodistas presentes en la capital cubana, a donde llegó el pontífice sábado.



Fidel ya se ha reunido con los predecesores del papa Francisco que visitaron Cuba: lo hizo con Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012.



El papa Francisco tiene previsto acudir el domingo al Palacio de la Revolución, donde será recibido por el presidente Raúl Castro y habrá una presentación de la delegación que acompaña al pontífice en su visita a la isla.



Lombardi no precisó en qué momento se podría producir el encuentro aunque los compromisos del papa el domingo dejan hueco en su agenda para una eventual reunión después de la misa que celebrará por la mañana en la Plaza de la Revolución y antes del encuentro, por la tarde, con el presidente Raúl Castro.



