El sistema financiero crece y los ahorros se diversifican en el país

La plata llega a sectores económicos del país donde antes no se generaba ahorro. Además hay más ahorro y préstamos en el sistema financiero.



Según indicadores del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el número de cuentas en el sistema financiero subió un 8% hasta noviembre de 2016, de 8,6 millones a 9,4 millones.

El 88% de esta cifra son cuentas menores a 500 dólares, lo que significa que es de gente "que antes no tenía recursos y hoy puede ahorrar".



Los ahorros del público en el sistema financiero subieron el 1% entre enero y noviembre de este año, es decir, de $us 23.135 millones a $us 23.302 millones; mientras la cartera de créditos creció un 13% en el mismo periodo, de $us 16.658 millones a 18.892 millones.

Asoban destaca inclusión

El número de cuentas, según un informe de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) hay enormes avances en inclusión financiera.



Recordó que durante 2016 continuó la expansión de puntos de atención financiera, con más de 500 puntos de atención nuevos, además de notorios avances en innovaciones tecnológicas y programas de educación financiera.

La implementación de canales digitales caracterizó una competencia muy favorable para el consumidor financiero.



En la actualidad, 16 de los 17 bancos del sistema cuentan con el servicio de banca por internet, más de la mitad con el servicio de banca móvil y varios de estos con el servicio de billetera móvil; permitiendo así realizar transacciones seguras, en cortos lapsos

de tiempo y horarios flexibles, según Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban.

Algunos bancos consultados sobre sus proyecciones para 2017 no respondieron.

Instrumentos bursátiles

La cooperativa Jesús Nazareno, informó de que producto de la buena gestión financiera demostrada ante el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) han incorporado en su convenio de financiamiento para 2017, además del acceso a recursos financieros mediante préstamos, la posibilidad de que el ente financiador garantice las emisiones de deuda que la cooperativa realice, lo que incide directamente en una mejora en la calificación de riesgo de la emisión y por consiguiente optimizan los costos de fondeo.



Entre los proyectos que ya han iniciado para la gestión 2017 mencionan la implementación del producto Tarjetas de Crédito. De igual manera, la instalación de su ‘Switch Propio’ para administrar directamente los cajeros automáticos; la expansión de cobertura geográfica y la apertura de nuevas sucursales en otros departamentos