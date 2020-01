EL DEBER radio ya tiene su App para escucharla

Las noticias y los programas que se emiten diariamente en la radio EL DEBER están a un solo clic. Este medio de comunicación ya cuenta con su propia aplicación que puede ser descargada gratuitamente del Play Store, pues por el momento, se encuentra disponible para el sistema Android.

“La radio está trabajando en su inserción en el mundo digital. Con esta aplicación la persona se puede conectar desde cualquier parte del mundo y estar al tanto de las últimas noticias”, comentó Juan Manuel Ijurko, asesor de la emisora radial.



FÁCIL DE USAR

Si querés tener la app en tu celular, lo único que tenés que hacer es colocar EL DEBER Radio en el buscador de Play Store. Esta herramienta no ocupa mucho espacio, pues solo cuenta con 21 megas y su descarga no lleva mucho tiempo.

“Tiene un streaming de buena calidad. Este esfuerzo forma parte de la convergencia digital emprendida por este grupo”, indicó Ijurko.



LA ESTACIÓN

EL DEBER Radio ofrece una programación completa desde las 6:00 hasta la medianoche. Sus noticieros principales son de 6:00 a 10:00 (Red nacional de noticias), de 12:30 a 13:30 (noticiero central) y de 17:00 a 19:00 (Bajo la lupa).



Además presenta programas de entretenimiento y deportes, como Parada médica (9:30 a 10:00, excepto los miércoles), Las comadres te lo cuentan (10:00 a 11:30), Los más buscados (11:30 a 12:30) y La noticia rebelde (20:30 a 21:30).



La estación, cuyo dial es 103.3, tiene el archivo de música oriental más importante del país, además de una extensa oferta con los mejores ritmos (clásicos, zambas argentinas, tangos y boleros).

Así que ya sabés, si sos fiel oyente de la radio y no querés perder la sintonía, descargá su app para estar al tanto de todo lo que ocurre