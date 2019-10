García pide a estudiantes promedios de más de 80

El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó que los estudiantes con bajas calificaciones, menores a 80, "no sirven", y aseguró que quienes están por encima de ese promedio, recibirán lo que quieran por parte del Gobierno.



"Quienes tienen menos de 80, no sirven. Si vienen con promedios de 70 o 65 no los voy a saludar, los que tienen más de 80 a 100, carta abierta, lo que me pidan", señaló la autoridad en la entrega de una infraestructura educativa.



Aseguró que el presidente Evo Morales siempre quiere lo mejor para los niños y explicó como se otorgan becas a los estudiantes que logren las mejores calificaciones, para que vayan al exterior a estudiar y vuelvan al país para ayudar con la industrialización.



"Ser de derecha es que quieres que la riqueza que es de Bolivia, se la entregue a los extranjeros, es querer todo para ti y te olvidas de tus hermanos, es ser egoísta", agregó el mandatario en otro de sus comentarios.