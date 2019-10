¿Quién es Cristina Choque?, amiga de Gabriela Zapata

En menos de un mes, el nombre de Pastora Cristina Choque Espinoza volvió a ser noticia por su vinculación con la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. Ahora no sólo se trata de una supuesta invitación en la que nombra como padrinos de su hija a Morales y Zapata, sino que desde su cargo como jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia facilitó bienes del Estado a la exgerenta de la empresa china CAMC, según información del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.



Hoy en día, Choque tiene sobre sus espaldas una orden de aprehensión por sus nexos con Zapata. Pero, ¿desde cuándo nace el vínculo entre ambas mujeres? Una fuente que prefirió mantener su nombre en reserva dio a conocer a la ANF que la amistad de ambas data de hace años.



Choque es una mujer ligada al Movimiento Al Socialismo (MAS) desde hace mucho tiempo atrás. Basta recordar el año 2006, cuando Evo Morales ingresó al poder, Cristina, con sólo 23 años de edad, fue electa asambleísta constituyente del MAS en Cochabamba. Se la conoce por su importante presencia en las juventudes del partido del gobierno. En 2006 fundó la organización Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia (TSCB), de la cual fue representante.



Sin ahondar en los años, la fuente informó que Choque vivía en la misma zona donde residía Evo Morales, en la zona de Villa Pagador en Cochabamba, calificada como el "pequeño Oruro" al sur de la capital valluna.



Tras su paso por la Asamblea Constituyente, Choque fue nombrada como viceministra de Igualdad de Oportunidades y posteriormente llegó a la jefatura de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, desde donde logró notoriedad por su responsabilidad de distribuir las mercancías incautadas por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).



Autos, alimentos y demás productos incautados por la ANB, producto de sus operativos de control contra el contrabando, recaían en poder de Choque. Ella se encargaba de distribuirlos a organizaciones sociales, instituciones de beneficencia y otras entidades.



"Su cargo le permitía tener mucha influencia ante las organizaciones sociales e instituciones por las donaciones de mercancías incautadas por la ANB. Era vista por todos como la benefactora, donando autos, computadoras, etcétera, hasta alimentos y enseres a hogares y asilos", informó la fuente.



Pero las implicancias de Choque en la Aduana no llegaban hasta ahí. El 17 de febrero pasado, una fuente de la ANB informó a la ANF que Choque fue la intermediadora de Zapata para lograr la venta de equipos electrónicos de la empresa ITC a esa institución en 2011.



Respecto al caso, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, en una conferencia de prensa que ofreció el 16 de febrero pasado, informó con documentos en mano que Zapata era representante legal de ITC, empresa que ofreció sistemas informáticos a la Aduana en abril 2011. No obstante la propuesta no prosperó porque no cumplía con los requerimientos de la ANB.



Choque fue aprehendida este lunes y se encuentra prestando declaración ante el Ministerio Público.