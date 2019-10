¿Qué es el Zika, cómo se transmite y se trata?

Luego de que se confirmare este miércoles la presencia del virus Zika en Bolivia, más propiamente en Santa Cruz, te señalaremos las características de este mal, su origen y las consecuencias que puede dejar en tu salud:



¿Qué es el Zika?

Es un es un flavivirus que se transmite por picaduras de mosquitos del género Aedes, por esto, debe ser atendido de forma médica lo más rápido posible. También se lo conoce por las siglas ZIKV,



Síntomas

Generalmente, duran entre cuatro y siete días y son similares a los del dengue al chikungunya. por lo que muchas veces las personas tienden a confundirse. Esto se aclara con una prueba realizada en un laboratorio.



- La persona puede tener fiebre de menos de 39°C, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, inflamación que suele concentrarse en manos y pies, conjuntivitis no purulenta, edema en los miembros inferiores y erupción en la piel, que tiende a comenzar en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo.



- Con menos frecuencia se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito.



Tratamiento

- El tratamiento es sintomático. Se recomienda reposo relativo según el estado general del paciente.



- Es muy recomendable beber abundantes bebidas no alcohólicas para evitar la deshidratación por la fiebre.



- Se puede tomar paracetamol para aliviar el dolor y la fiebre y no se recomienda la aspirina para evitar un eventual riesgo de hemorragia en ese caso.



Prevención

Como la transmisión ocurre por la picadura de un mosquito, se recomienda el uso de mosquiteros que pueden impregnarse con insecticida y la instalación de mallas antimosquitos si no se tienen.



También se recomienda la destrucción de criaderos ya que es muy común que las larvas del zancudo se incuben dentro de los mismos hogares de los pacientes infectados por el virus.