Cusi acusa al ministro por tres delitos

El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, presentó ayer ante el Tribunal de Justicia de La Paz una querella en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, a quien acusa de cometer los delitos de difamación, injuria y calumnia.



El ministro Calvimontes reveló primero la enfermedad que sufre el magistrado y luego, en otra declaración, manifestó que Gualberto Cusi representa un peligro para la sociedad



En la acusación, a la que tuvo acceso este medio, Cusi justifica el delito de calumnia contra el ministro, porque “sin fundamento legal alguno ordenó el Registro de Antecedentes en la Policía Nacional, es decir, me trató como delincuente, me imputó de dolosa la comisión de una serie de delitos que, aunque no los haya denominado por su nombre, la falsa acusación se realizó con la única intención de hacerme ver como un delincuente”.



Su abogado, Eduardo León, manifestó que los otros delitos se justifican porque “la autoridad actuó dentro de márgenes inaceptables y pretendió discriminar al magistrado”.



Al mismo tiempo, la defensa de Cusi presentó otra demanda ante el Colegio Médico de Santa Cruz, y solicita que se le retire la matrícula de médico.



El documento señala que Calvimontes “ha violado las bases de ética profesional, secreto y reserva que asisten a todos los pacientes y en especial a los portadores del VIH, teniendo en cuenta los alcances del Código de ética y Deontología Médica, la Ley 3729, la misma Constitución.. en cuanto tiene que ver con el derecho a la reserva, confidencialidad y el solemne juramento hipocrático, cuyas consecuencias han sido altamente nocivas a mi persona y al conjunto de la sociedad boliviana afectados por estar en estado de zozobra porque se ha fracturado el principio de confidencialidad entre médico – paciente”, señaló