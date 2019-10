Gabriela elude responder a la denuncia de Valverde

"Se suspende la conferencia", esas fueron las palabras textuales de una de las responsables de la administración del Hotel Presidente en La Paz, lugar donde fue convocada una conferencia de prensa por Gabriela Zapata, presunta mamá de un hijo del presidente Evo Morales y además accionista de una empresa que logró grandes contratos con el Estado.



El pronunciamiento ante los medios fue convocado a las 16.00 y tras una espera de una hora y cuarenta minutos, se desahució su pronunciamiento. Sin embargo, al menos tres fuentes le dijeron a EL DEBER que la mujer se encontraba aún en el edificio.



Carlos Valverde, periodista y productor independiente de televisión, difundió anoche un certificado de nacimiento de quien sería un hijo del primer mandatario, cuya madre sería funcionaria de China CAMC Engineering, encargada de millonarios proyectos en el país. Advirtió tráfico de influencias por la relación.



Video del Hotel Presidente:,

Ningún periodista se mueve. Gabriela Zapata no declaró, suspendió la conferencia de prensa sin dar su versión pic.twitter.com/jnlmaJe1Gu— EL DEBER (@diarioeldeber) febrero 4, 2016 n n n n

La versión proporcionada por una de las administradoras no convenció a los periodistas, que extendieron la vigilia en el hotel hasta pasadas las 19.00. Una de las fuentes consultas por este medio dijo que Zapata aún permanecía en el hotel, a la espera de poder salir.



"¿Está bien que la madre del hijo del presidente ocupe ese cargo?", increpó el periodista Valverde, mientras que el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, respondió que se trata de "guerra sucia" en la campaña por el "No" a la reelección.



El Canciller David Choquehunaca aseveró que "yo no me manejo por dichos, muchas cosas dicen en los pasillos en la cocina. Yo tengo que ser responsable y todos tenemos que ser responsables" y la titular de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, declaró: "espero que no sea parte de este circo montado por la oposición".



Algo curioso sucedió respecto la polémica, debido a que el funcionario público Idón Chivi, anunció en cuenta en Twitter la conferencia de prensa de Zapata, ante los cuestionamientos sobre la imagen de Morales y el presunto hijo con la mujer. Luego borró la publicación.



Tuit de Chivi:,

Otra de las autoridades que salió al paso ante la denuncia fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que atribuyó el escándalo a "un ataque brutal" de la derecha, que busca mellar la imagen del primer mandatario.