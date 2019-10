Evo advierte que expulsará a empresas que hagan política

El presidente Evo Morales, desde Estados Unidos, dijo este lunes que Bolivia está buscando socios estratégicos para implementar grandes proyectos y garantiza la estabilidad pero también advirtió con expulsarlos del país si empiezan a hacer política.



“Venimos acá a buscar empresas que puedan dar servicios y ser socios, nuestro deseo es que cumplan los contratos. Si quieren ser socios bienvenidos, pero quiero decirles si las empresas privadas quieren hacer política y se conspira contra la democracia le diremos fuera de Bolivia”, dijo Morales.



Condiciones necesarias para no temer por la propiedad



El mandatario boliviano aseguró a los inversionistas de al menos 130 países del mundo que "no debe haber ningún miedo en seguridad jurídica".



"Yo quiero decirles que en nuestra gestión aprobamos tres leyes importantes en el tema de inversión: la Ley de Empresas Públicas; la Ley para Incentivar la Inversión y la Ley sobre Arbitraje y Conciliación acordada con los empresarios", detalló.



Por otra parte, el jefe de Estado en una entrevista que cedió al periódico británico "Financial Times", uno de los organizadores del evento en Nueva York, anunció que la renta petrolera bajará de 5.400 millones de dólares a 3.500 millones, esto provocado por la caída internacional del crudo.

Morales añadió que el país vivirá una bonanza económica del país comenzará desde 2019 hasta 2025, resaltando que el principal rubro generador de divisas será la generación de electricidad.



Reunión con los privados de Bolivia



De acuerdo con la agenda del presidente Morales, tras la conclusión del foro en Nueva York, Evo Morales tiene previsto reunirse con los empresarios privados de Bolivia. Se presume que uno de los puntos a tratarse será la aplicación del doble aguinaldo, entre otros puntos. ?