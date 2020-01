Para ellos esta es la mujer ideal para casarse

Si crees que entre las cualidades que busca un hombre en una mujer para casarse está el ser hermosa o estar delgada, te equivocas.



Un estudio publicado en el Journal of Marriage and Family y del cual se hace eco el portal MSN revela el listado de características que ellos buscan en una mujer. ¡Toma nota!



1- Buen humor

Los hombres de hoy en día buscan no sólo una esposa sino una mujer con la que puedan reír y compartir momentos buenos y malos.



2- Confianza

Si no existe este “ingrediente” en la relación, difícilmente pueden dar el paso para el matrimonio. Los hombres necesitan a una mujer que confíe en ellos y no alguien insegura que a cada rato lo esté buscando o checando dónde está.



3- Quieren las mismas cosas en la vida

Tener claro lo que espera la pareja en la relación, hacia dónde quieren ir y los proyectos en común es clave para dar este gran paso.



4- Motivación

Una de las cualidades que busca un hombre en una mujer para casarse es que su mujer crea en él y lo motive a alcanzar sus sueños, no importa qué tan difíciles sean.



5- Siempre está cuando la necesita

Los hombres buscan a una mujer que pueda estar con ellos en las buenas y las malas.



6- El sexo es muy bueno

No podíamos dejar pasar este punto ya que sí es uno de los puntos importantes en la lista de los hombres al casarse. Ellos no quieren escuchar las historias de sus amigos casados que no tienen sexo, buscan tener a su lado a una compañera sexual que se divierta y goce con ellos.



7- Se lleva bien con su familia

Casarse no es solo con la pareja, también implica convivencia con ambas familias y para los hombres es muy importante que su pareja se lleve bien con la suya.