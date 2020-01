Vice dice que bloqueo de mineros es injustificado

El vicepresidente, Álvaro García Linera, criticó este martes la actitud de la dirigencia minera que rechaza el diálogo instaurado por el Gobierno y haya ratificado el bloqueo de caminos desde las primeras horas de este miércoles.



“La modificación de un artículo de la ley no afecta a las cooperativas mineras, y simplemente ratifica la legalidad de los sindicatos que ya existen en las empresas de servicios, por ello no se justifica el bloqueo de caminos, no hay argumento válido”, señaló García Linera.



Tildó de “intransigencia” la actitud de los dirigentes de las cooperativas mineras que están desinformando a la opinión pública y a sus bases por que la modificación de la ley no los afecta a su sistema cooperativo minero.



Esta mañana, la dirigencia minera dejó esperando al Gobierno con el argumento de que la invitación a los cooperativistas llegó sobre la hora. Ante esta situación, el vicepresidente negó esta aseveración y criticó el argumento expuesto por los mineros.



Dijo que analizarán una nueva convocatoria al diálogo al sector minero.



Los mineros protestan por varias demandas, entre ellas una ley aprobada en el Legislativo que permite los sindicatos en las cooperativas y la pérdida de una cuota de un viceministro dependiente de la cartera de Trabajo.