Uno de cada 7 hombres tendrá cáncer de próstata

La próstata es la principal causa de cáncer en los hombres, pero hay estudios que revelan que incluso hay quienes ni siquiera saben que tienen esta glándula. La Sociedad Americana del Cáncer estima que aproximadamente uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida.



Pero ¿qué es la próstata?

Es un órgano glandular del aparato reproductor masculino. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga y delante del recto.

El tamaño de la próstata cambia con la edad. En los hombres más jóvenes, la próstata es del tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, puede ser mucho más grande en hombres de más edad.



Justo detrás de la próstata se encuentran las glándulas llamadas vesículas seminales, las cuales producen la mayor parte del líquido del semen. La uretra, que es el conducto que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene, pasa por el centro de la próstata.



La función principal de la próstata es la de fabricar el líquido prostático, protegiendo a los espermatozoides, ayudando al aumento de las posibilidades reproductivas y maximizando las posibilidades de la fecundación humana.



El cáncer de próstata

La ignorancia sobre esta glándula, en especial por parte de hombres es algo que preocupa a los expertos. "Los hombres son muy ignorantes respecto a la próstata y esto es algo muy preocupante porque actualmente es el cáncer que más afecta al sector masculino", dijo a la BBC, Angela Culhane, directora de la organización Prostate Cancer UK.



"Las cosas que afecta, como la eyaculación -la función sexual, el flujo urinario y la incontinencia- no son temas que se tratan a la hora de la comida o en los bares", señaló.



Más cuidado a partir de los 40

El cáncer de próstata principalmente ocurre en los hombres de edad avanzada. Alrededor de seis de 10 casos se diagnostican en personas de 65 años o más, y en pocas ocasiones se presenta antes de los 40 años.



La edad promedio al momento de realizarse el diagnóstico es de aproximadamente 66 años.



"Un hombre de unos 30 años con ninguno de los factores de riesgo no debe preocuparse demasiado, pero los hombres con mayor riesgo deberían tener una conversación con su médico de cabecera", dijo Culhane.



"Si tienen antecedentes familiares, son de raza negra ( los hombres de raza negra tienen el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de próstata que la población general]) o son mayores de 50 años, entonces, deben plantearse hacer una consulta".



Los principales síntomas son urinarios

- Necesidad de orinar más a menudo sobre todo por la noche.

- Necesidad de ir corriendo al baño.

- Dificultad para empezar a orinar.

- Poco flujo urinario o que se tarda mucho tiempo en hacerlo.

- Sensación de que la vejiga no se vacía del todo.