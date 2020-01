Valverde cree que Zapata negoció con el MAS

A pocos días de cumplirse un año del referendo con el que se buscaba viabilizar la repostulación del presidente, Evo Morales, para las elecciones de 2019, el periodista Carlos Valverde, sostiene que después de esa derrota del oficialismo, marcada con la fecha 21F, "todo ha cambiado en el país". La gente no está dispuesta a "darle un cheque en blanco a nadie" y más si se toma en cuenta "casos de corrupción como el Fondo Indígena y las barcazas chinas".

"La corrupción es el mayor problema del Gobierno", aseguró.

Valverde, en contacto telefónico desde Argentina con el programa radial EL DEBER Noticias, indicó que en el resultado de la consulta poco influyó su denuncia sobre que el mandatario tuvo un hijo con la hasta entonces gerente comercial de la firma china CAMC, Gabriela Zapata.

El periodista indicó que las encuestas ya arrojaban resultados contrarios a los deseos del presidente. "Sostengo que si algo lo tumbó a Evo Morales en las urnas, fue la corrupción. El 21F la gente le dijo no, hasta aquí llegaste, ya no te queremos".

En cuanto a la expareja de Morales, Valverde dejó entrever que "Zapata está ahora en una cárcel de oro. El Gobierno la tiene retenida ahi y ella no se queja. No pide su liberación porque tiene un acuerdo para no hablar mal".

La posición del oficialismo



Del lado del Gobierno se sostiene que hubo una campaña de desprestigio en contra del presidente Morales dirigida desde EEUU y que esto terminó por incidir en el resultado del referéndum. "Se armó toda una maraña de mentiras", dijo Gisela López, ministra de Comunicación, quien además invitó a la gente a participar de las marchas que se harán en las capitales del país para tildar lo que el oficialismo califica como el 'Día de la mentira'.

López adelantó que las movilizaciones serán pacíficas y aseguró que si existe alguna confrontación será por parte de la oposición.

Mientras tanto, diversas plataformas ciudadanas y comités cívicos, se preparan para celebrar con actos la victoria del NO en las urnas. El Comité Cívico cruceño tiene planeado actividades desde las 7:00

