Polémica por la pelea de los internos en Cenvicruz

Cinco internos del Centro de Rehabilitación Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) involucrados en una pelea la noche del sábado, serán trasladados al penal de Palmasola por sus problemas de conducta y por haber cumplido la mayoría de edad.



Si bien la decisión de este traslado fue tomada con anterioridad a la gresca generada la noche del fin de semana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Enrique Bruno, dijo que estas acciones harán que se pida celeridad para el traslado.



Como se sabe, la Gobernación está a cargo de la administración de este centro para menores infractores que tienen sentencia y detenidos preventivos.



El centro, que lejos de ser una cárcel se creó con el propósito de rehabilitar a los internos, está ubicado en el municipio de El Torno.



Hay críticas



Hugo Suárez, comandante de la Policía de El Torno, quien acudió a la alerta que se dio el sábado en el centro, puso en duda la capacidad de los administradores para liderar las acciones en Cenvicruz y alertó de que este centro es una "bomba de tiempo".



"Me parece que la administración del centro no tiene la capacidad para solucionar este problema. Cuando fungía como Gobernador de Palmasola por orden del comandante, vine acá para ver un problema, ya yo le adelanté que esto era una bomba de tiempo", dijo Suárez a diferentes medios de comunicación.



La Policía desplazó patrulleros y efectivos armados para intervenir en la revuelta que hubo en el interior del centro.



Ante las críticas, el secretario Enrique Bruno, de la Gobernación, dijo que el centro no tiene problemas de inseguridad y aseguró que lo ocurrido es solo una pelea de internos que ya habían sido identificados como "revoltosos y con problemas de conducta", por lo que habían pedido su traslado a Palmasola.



Actualmente en Cenvicruz hay 130 internos, entre sentenciados y preventivos. Este lugar está bajo la administración de la Gobernación cruceña.