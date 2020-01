Romero dice que ponerlo bajo sospecha es 'ridículo'

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, considera "ridículo" que lo pongan bajo sospecha por sostener conversaciones con el viceministro Rodolfo Illanes antes que fuera asesinado a manos de los mineros cooperativistas hace 11 días.



"Se actúa con mala fe muchas veces y ya muestran que tener comunicación lo pondría a uno bajo sospecha, no es cierto, eso es absolutamente ridículo", afirmó hoy la autoridad, después de la reunión que tuvo el presidente Evo Morales con el Alto Mando policial.



El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo que "no descartamos a nadie para convocar", sobre la posibilidad de citar al titular para que declare dentro del proceso judicial que investiga los hechos de violencia en el conflicto.



Romero agregó que "yo desde mi primera entrevista ante los medios de comunicación he señalado con absoluta claridad, porque soy una persona sincera y no soy un manipulador mentiroso, para mi las personas manipuladoras y mentirosas son personas cobardes que no tienen autoridad moral, yo doy la cara y me presento con la verdad, he dicho que yo he sostenido comunicaciones con el viceministro Illanes".



Explicó además que "él (Illanes) me ha llamado y yo le he llamado, y no solo yo, también el Comandante de la Policía en La Paz, también otros funcionarios del Ministerio de Gobierno y otros funcionarios y eso no es un pecado".



El viernes se "filtró" una grabación que muestra al viceministro asustado, golpeado y "rogando" que se evite la intervención de los uniformados en el bloqueo de Panduro, una vez fue tomado como rehén. El Gobierno sostiene que el video fue cortado.



Finalmente, el titular ratificó que "esas comunicaciones estaban dirigidas a negociar con los secuestradores para garantizar la vida del viceministro Rodolfo Illanes y producto de esas conversaciones, hubo un compromiso mutuo de un repliegue simultáneo, la Policía se replegó y los mineros atacaron, y no lo dice solamente el ministro de Gobierno y los informes policiales, lo dicen los comunarios y lo dicen los periodistas que estaban en el lugar".