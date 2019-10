14 años de cárcel para madre por matar a bebés

Un tribunal alemán condenó este miércoles a Andrea Göppner a 14 años de cárcel por asesinar a cuatro de sus bebés, asfixiándolos después de nacer. Sin embargo, se conoció que el año pasado se hallaron ocho cadáveres de recién nacidos en el domicilio de Göppner en Wallenfels (Baviera,Alemania), pero tres de ellos se encontraban en un estado de descomposición tan avanzado que no fue posible determinar las causas de la muerte.



En el juicio, que tuvo lugar en el tribunal de Coburgo (centro), la acusación había solicitado cadena perpetua.



"Cuando un caso así es juzgado, de repente mucha gente sabe lo que se debe hacer, como encerrar para siempre a esta supuesta madre horrible", comentó el presidente del tribunal, Christoph Gillot.



"Pero primero tenemos que entender su comportamiento, esto no significa justificarla sino más bien intentar comprenderla", agregó. Su marido, del que estaba separada, Johann Göppner, de 55 años, acusado como cómplice de asesinato, fue absuelto.



El primer día del juicio, el 12 de julio, la madre reconoció haber asfixiado a algunos de sus recién nacidos pero no recordaba exactamente a cuántos había dado muerte, también aseguró que el ultimo bebe nació muerto. Según el acta de acusación, Andrea Göppner estuvo embarazada ocho veces entre 2003 y 2013 "y trajo al mundo, cada año o año y medio, a uno de sus ocho bebés", en su cocina o en el salón de su casa, sin la menor asistencia médica y en ausencia de su esposo.



Este último, quien no ignoraba los embarazos de su mujer, estaba de acuerdo en que los matara y aceptaba que ella escondiera los cadáveres en el sauna de la vivienda, según la acusación.



En cuanto comprobaba que el recién nacido comenzaba a llorar, la mujer "tomaba una toalla y la apretaba sobre la nariz y boca del niño hasta asfixiarlo y que dejara de llorar", según la fiscalía.



La pareja tuvo otros tres hijos y cada uno de ellos tenía otros dos de uniones anteriores. Al parecer, nadie en la localidad donde vivían notó los sucesivos embarazos de Göppner.



Una vecina encontró un primer cadáver pocas semanas después de que la acusada se mudara para convivir con un nuevo compañero. Después, la policía encontró los otros cadáveres metidos en bolsas de plástico o entre ropa de cama.