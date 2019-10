Amdecruz amenaza con instalar cuatro puntos de bloqueo en Santa Cruz

El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, anunció que de no tener respuesta de la Gobernación a sus demandas desde mañana martes instalarán cuatro puntos de bloqueo en carreteras troncales del departamento.



En la zona del norte integrado se bloqueará en Yapacaní; en los Valles, en Samaipata; en la Chiquitania, en San Julián; y en Cordillera, en el cruce de Charagua y Camiri.



Según Vallejos, la Gobernación adeuda recursos de las regalías a algunos municipios, incluso desde la gestión 2011, en proyectos que no se han ejecutado. De igual forma no se ha cumplido con el desayuno escolar.



En respuesta a Vallejos, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, señaló que la ejecución de las regalías con el 50-40-10 alcanza al 93% ejecutado y que el 7% restante es en alcaldías que han tenido ingobernabilidad o porque no han cumplido con los requisitos.



En el tema del desayuno escolar dijo que se ha dado a las comunas que han cumplido con su contraparte y que las que restan son las que no han querido hacerlo.



Antes la Gobernación financiaba el 80 % de este programa, pero ahora ha disminuido a un 50 % por el tema de la disminución de los recursos. Según Peña, hasta el Gobierno central ha disminuido las contraparte y la alcaldías del MAS que ahora protestan no ha dicho nada.



De su lado el alcalde de Moro Moro, Lucio Rojas, indicó que Amdecruz no los representa y que este organismo solo aglutina a 13 de las más de 50 alcaldías que hay en el departamento.



Los dirigentes de Amdecruz aguardarán una respuesta hasta las 18.00 de hoy, caso contrario iniciarán el bloqueo desde mañana. La Gobernación ha puesto en conocimiento la medida a la Policía, al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno.