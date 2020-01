Polémica en Argentina porque un médico mató a su agresor en pleno asalto

En Argentina se armó una polémica porque la justicia juzga al médico Lino Darío Villar Cataldo (61), que iba a ser asaltado en la puerta de su trabajo, por matar a tiros a su agresor el viernes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.



Luego, la Policía detuvo al médico y ahora la justicia debe decidir si lo libera a pedido de su defensa porque "no existe el riesgo de fuga", según publicó Télam.



Villar manifestó el sábado en su declaración: "sentí mucho miedo porque pensé que este sujeto me iba a matar con el arma con la que me apuntó. Por eso disparé con mi arma", según publicó el diario Clarín.