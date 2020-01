Por 135 gramos de cocaína mujer pierde su inmueble

Una mujer de 35 años, identificada como Ingrith Zulima Barrera Reyes (colombiana) cayó presa el miércoles por la tenencia de 135 gramos de cocaína, en un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que, además, secuestró parte del patrimonio de la sospechosa valuado en $us 200.000, según fuentes oficiales.



Eduardo Claure, director de la Felcn, informó de que los bienes secuestrados a la sospechosa constan de una casa en el condominio Villa Borghese (avenida Virgen de Cotoca y noveno anillo); un equipo de computación, $us 4.400 en efectivo, un celular y los 135 gramos de cocaína, además de cierta cantidad de sustancias químicas no determinadas.



“En la requisa se hallaron tres láminas de cartulina y dos láminas de papel alusivas al Carnaval de Brasil impregnadas de cocaína y dos envoltorios con la misma droga. La sola presencia de sustancias controladas ha dado lugar a que se secuestre el inmueble, el dinero, un celular y otros objetos”, manifestó Claure.

El polvo en listones

El 22 de marzo, en el barrio 26 de Mayo (zona de El Palmar) agentes antidroga allanaron una vivienda en la que decomisaron 178 varillas de madera de unos 2,5 centímetros de espesor rellenadas por dentro con cocaína.

Las barras de un metro de diámetro fueron acondicionadas artesanalmente para ‘embutir’ la cocaína que debía ser enviada a España. Los aprehendidos por el caso son Miguel Ángel Acevedo Góngora (boliviano) y Dumar Albeiro León Moreno (colombiano).



La Felcn también intervino una empresa de courrier, donde confiscó un parlante rellenado con cocaína, cuyo peso bruto fue de 6,1 kilos. El aparato estaba siendo enviado como encomienda a Holanda.

En el mismo lugar se encontró un termo criogénico (para transportar información genética) reacondicionado para llevar cocaína de alta pureza. El recipiente pesó un total de siete kilos y su destino era Canadá.

El 21 de marzo, en la avenida Moscú, cerca del Tutumazo, se retuvo un vehículo que en el maletero llevaba 6,1 kilos de droga. Se arrestó al conductor.



Asimismo, en Yapacaní cayó preso un sujeto que llevaba un ‘ladrillo’ de cocaína como muestra para tratar de cerrar una transacción narco