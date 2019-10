Denuncian robo de equipos en la Caja con valor de 100 mil dólares

El director regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz, Enrique Conde, denunció el robo de equipos médicos valuados en 100.000 dólares aproximadamente entre los que se encontrarían monitores multiparamétricos o de signos vitales y marcapasos.



En una conferencia de prensa desarrollada desde la ciudad de La Paz, Conde y el directorio en pleno, manifestaron que están " haciendo la denuncia correspondiente de la sustracción" de los equipos.



Conde denunció que los materiales fueron sustraídos de los almacenes de la CNS y manifestó que mientras no se demuestre lo contrario todo el personal que estaba de turno es sospechoso del hurto, contra quienes se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Santa Cruz.



Robo en cuatro meses



Según el doctor, todos los equipos han sido robados en los últimos cuatro meses de la presente gestión. Se trata de dos monitores de signos vitales y 11 marcapasos.



Los marcapasos, en conjunto, están avaluados en más de 40.000 dólares y cada uno de los monitores en 22.000 dólares.



"Hay un proceso de investigación abierto. No sabemos en qué momento han sido sustraídos. Asumimos que los monitores han sido sustraídos entre junio y agosto. Y los marcapasos después del 15 de septiembre", dijo Conde.



Explicó que al parecer los objetos sustraídos fueron comercializados en clínicas privadas en complicidad de médicos de la institución. Señaló que la nueva infraestructura de la CNS no cuenta con cámaras de seguridad lo que fue aprovechado por quienes procedieron con el robo del equipamiento.