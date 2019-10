Evo señala a 'traidores' en acto fuera de La Paz

El presidente Evo Morales afirmó que son "traidores" quienes no ven los cambios en Bolivia desde que inició su Gobierno y hasta ahora no realizó más menciones sobre el conflicto que se registra en parte del país con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).



"No van a faltar algunos hermanos que abandonen o traicionen. A Túpac Katari y Bartolina Sisa los han traicionado (...) Hay gente que en vez de estar al lado de su pueblo se va a otro lado", aseveró el mandatario en un discurso en el municipio de Presto, en Chuquisaca.



Recordó los estados de sitio en gobiernos neoliberales ante protestas sindicales y deploró que antes los Gobiernos llegaban al poder con la "democracia pactada", al no poder ganar las elecciones con más de 50 por ciento y dijo que solo buscaban "repartirse pegas".



"No puedo entender, ya ganamos siete u ocho elecciones, con referendos revocatorios, pero cuatro con más del 60 por ciento y tres con más del 50 por ciento. No ha habido un partido, un movimiento político que haya ganado tantas elecciones", aseveró.



Reiteró que "no faltarán traidores" y señaló que "tendrán que ser ciegos para ver y sordos para no escuchar" las transformaciones durante su mandato. Resaltó que cuando vuela en helicóptero ve las obras realizadas.



La autoridad se encuentra fuera de la sede de Gobierno, donde cientos de marchistas de Potosí permanecen por más de dos semanas. Fue a la entrega de obras en Chuquisaca, entre ellas un coliseo donde, como es habitual, jugó un partido de fútbol.



Mientras que en la víspera, el mandatario estuvo en Santa Cruz para clausurar el V Congreso de Gas y Petróleo, actividad a la que debía asistir el vicepresidente Álvaro García Linera, quien tuvo que dar una conferencia de prensa por los violentos enfrentamientos en La Paz.