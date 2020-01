Último día del impuesto a vehículos con descuento

La Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) atenderá hoy en horario continuo, de 8:00 a 20:00, a los usuarios en el último día del pago de impuestos de vehículos y de actividades económicas de la gestión 2015 con el descuento del 5%.



Desde mañana el pago será sin ningún beneficio y desde el 1 de enero de 2017 los vecinos que no hayan cumplido se los considerará morosos, así lo expresó el responsable de SER, Joaquín Crapuzzi.



En dichas oficinas cuatro entidades bancarias tendrán sus ventanillas abiertas hasta las 20:00 para asegurar el pago de los que estén rezagados.



“Hay un alto porcentaje de vecinos que aún no cancelaron sus tributos correspondientes a la gestión 2015, por ello no deben desperdiciar el descuento del 5% que es significativo. en el municipio hay 322.000 motorizados registrados y 146.000 actividades económicas que deben pagar”, acotó Crapuzzi.