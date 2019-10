Cantando por un sueño busca talentos de la música

¿Ganás siempre los concursos de karaoke? ¿Ser cantante es tu sueño frustrado? ¿Tenés buena voz, pero no oportunidades para mostrarla? El reality Cantando por un sueño te dará la oportunidad de solucionar esto. Red Uno estrenará a principios de 2016 el programa que enfrentará a 22 soñadores y 22 músicos reconocidos del país por un premio en efectivo y la gran oportunidad de grabar un tema musical con un artista internacional.

Las audiciones para integrar este talentoso equipo arrancarán el 26 de noviembre en Cochabamba, el 27 en La Paz y el 28 en Santa Cruz de la Sierra, en las oficinas de Red Uno de cada capital. Así que afiná tu voz para ese día, que desde las 7:00 repartirán los números del casting y a las 9:00 empezará la ‘cacería’ de talentos, a cargo de un jurado compuesto por cinco músicos.

Los requisitos son ser mayor de 18 años, presentar tu carné de identidad y una pista para cantar o guitarra para acompañarte.



La gran apuesta de Red Uno

Carlos Rocabado y Laura Lafaye serán los conductores del programa, que pertenece a la franquicia mexicana Televisa.

Hans Cáceres, productor del espacio, explicó que la dinámica consiste en evaluar a los soñadores, que cantarán a dúo con sus ‘coaches’, aunque habrá semanas especiales en las que deberán defenderse solos.

El equipo de ‘coaches’ aún no está cerrado, pero Cáceres adelantó que, además de ser reconocidos, serán elegidos por su versatilidad para cantar diferentes géneros musicales, co-mo cumbia, folclore, pop, etc.

La próxima semana, representantes mexicanos de Televisa llegarán al país para apoyar la ejecución del show.

Sobre el set, adelantaron que será el mismo de Bailando por un sueño, pero modificado para cumplir con las exigencias acústicas de la franquicia.

“Es una inversión muy importante, porque además estamos abriendo tres academias de música en La Paz, Cochambama y Santa Cruz”, explicó Cáceres, que espera descubrir a grandes artistas bolivianos