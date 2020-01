Bolivia debatirá la cadena perpetua en 'largo plazo'

Su aplicación no será inmediata. La ministra de Justicia, Virginia Aguilar, afirmó que Bolivia debatirá a "largo plazo" la aplicación de la cadena perpetua como castigo ante el delito de violación de niños seguida de muerte. La Iglesia Católica rechaza la medida.



"Un punto más que han propuesta, por ejemplo, en el tema de la cadena perpetua. Eso se va a debatir en la comisión, eso es a largo plazo, a corto plazo se van a debatir otros temas en la comisión", aseveró la autoridad a su salida de la residencia presidencial.



Velasco evitó ingresar en la polémica con el clero sobre la pena y se limitó a señalar que "lo que están preguntando sobre cadena perpetua es a largo plazo el debate". Organizaciones de derechos humanos del país consideran un "retroceso" poner en vigencia la cárcel de por vida.



En la víspera el presidente Evo Morales declaró: "No quiero pensar que el obispo que se opone está defendiendo al obispo que violó a un niño", en referencia al rechazo que existe por parte de la Iglesia Católica a la cadena perpetua.



En respuesta, el vocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz, Erwin Bazán, dijo a ANF que "podemos decir con absoluta firmeza y claridad que no existe un obispo en Bolivia acusado de ese delito y (los obispos) son realmente personas honorables dedicadas a su servicio ministerial".



La ministra de Justicia sostuvo además que "no hemos tocado ese punto por el factor tiempo, pero ya nos vamos a empezar a reunir. Han salido más de 100 propuestas en diferentes temas",. sobre el debate de las conclusiones de la Cumbre en el Gabinete de ministros.