Destroyers apoya acciones contra corrupción

El presidente de Destroyers, Pedro Rivero Jordán, ratificó su apoyo a las denuncias de corrupción que ha iniciado el líder de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, que este jueves volvió a poner sobre el tapete nuevos actos irregulares en el fútbol boliviano. Los señalados en esta oportunidad fueron los árbitros de fútbol.

"Debo confesarlo públicamente de que todavía estoy conteniendo las náuseas y que siento vergüenza ajena después de haber escuchado de voz propia de árbitros, de exárbitros e instructor de árbitros acerca de qué manera tan infame y tan escandalosa se manipulan designaciones, ascensos e incluso la conformación del directorio del cuerpo colegiado arbitral a nivel local", afirmó Rivero Jordán durante una conferencia de prensa en la sede de la Liga en Santa Cruz.

Agregó que no dejará de apoyar a Peredo, a pesar de que su club puede verse perjudicado en el futuro por su accionar. "Yo sé que esta mi determinación de apoyar las acciones del doctor Marco Peredo puede costarle la factura muy cara al club, que circunstancialmente represento con legítimo orgullo, como es el club Destroyers, pero yo no podría vivir un minuto en paz con mi conciencia si veo actos irregulares y no hago nada. Estamos en el fútbol para servir y no para servirnos del fútbol", indicó.

Finalmente, dijo que seguirá apoyando estas acciones contra los malos manejos en el fútbol aun cuando deje de ser presidente de Destroyers. Peredo en esta jornada denunció actos de corrupción en el arbitraje boliviano orquestado supuestamente desde Santa Cruz por el presidente de la ACF, Pablo Salomón, y por Remberto González, presidente de la Comisión de Árbitros de Santa Cruz. Se los señala como los articuladores de amaños de partidos, perjudicando a clubes cruceños y del interior del país.