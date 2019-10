Manuel Cañas Estévez: “La ventaja de Bolivia es altísima, lo que falta es hacer más sinergia”

ITI ha encarado una agresiva campaña de promoción en Bolivia, ¿qué resultados les ha dado hasta ahora?



Bolivia es un país netamente importador de mucha mercadería. Ingresa mucha mercadería por nuestro puerto. Esto genera ciertos niveles de desbalance, puesto que la exportación boliviana está dada por los commodities (materias primas).



El año pasado Bolivia tuvo serios problemas para la exportación de azúcar, prácticamente fue deficitario por primera vez en su historia; respecto a la soya, las cuotas de exportación todavía no han sido fijadas y también tuvimos muchos problemas por un año tremendamente lluvioso. Todas esas cosas se van a ir modificando y vamos a ir logrando un lazo. Para eso abrimos oficinas en Santa Cruz y en La Paz.



El canciller Heraldo Muñoz afirma que Chile ha dado cumplimiento a las obligaciones de libre tránsito con Bolivia, ¿en la práctica cómo funciona a la hora de recibir y despachar carga boliviana?

A nosotros, como empresarios, no nos corresponde comentar ni ver temas de índole político y que puedan estar hoy día en litigio o discusiones en tribunales internacionales. La infraestructura portuaria chilena está satisfaciendo la demanda y el requerimiento del comercio exterior boliviano, y lo va a seguir haciendo porque entendemos que los puertos son cosmopolitas y necesitan de las cargas de todo el mundo.



¿Qué ventajas tienen?

No tienen costos, no tienen cobros de ninguna especie. Las cargas de tránsito bolivianas no tienen cobro de almacenaje. Tienen libre almacenaje por un periodo de tiempo, que está contemplado en el Tratado de 1904. La ventaja de Bolivia es altísima. Lo que falta es que hagamos más sinergia.



La dirigencia del transporte pesado boliviano afirma que las condiciones no son de las mejores en los puertos de Chile, ¿y en Iquique?



El transportista piensa en transportar y lo que se necesita es entender que el transportista es parte de una cadena. Cuando él llega a un puerto solo con la mercadería y sin ninguna documentación, yo no puedo recibir la carga.



Lo que hay que hacer es un proceso de adecuación y de educación logística.



Yo no saco una carga en el camión si no tiene toda la documentación en regla, un ‘chek list’ de cosas que necesito para hacer un viaje, y esa es obligación del exportador. Es como cuando uno va al aeropuerto para viajar. El que esté en el aeropuerto, no significa que esté arriba del avión