Brad Pitt fue captado muy cariñoso con una actriz

Al parecer, el corazón de Brad Pitt empieza a recuperarse después de su mediático divorcio de Angelina Jolie. Hace unos días, los paparazzis lo encontraron con la protagonista de La ciudad perdida Z, Sienna Mille, y unos amigos en un restaurante cerca de la sala de cine ArcLight en Los Ángeles, donde se realizó el estreno del filme. Según los medios, los dos mostraban actitud de complicidad y conversaron durante toda la velada.

Ya en 2015 circulaban los rumores de un posible coqueteo entre Sienna y Brad durante el rodaje de Guerra Mundial Z (2013). La propia Miller se encargó de desmentirlos: "Está mal todo lo que se está diciendo.Brad Pitt está produciendo una película en la que yo trabajo, pero no lo he visto, él no ha estado en el set de rodaje", aseguró en el programa de radio Sirius XM.

La británica, que tuvo un romance con Jude Law, recientemente fue vinculada al director de Foxcatcher, Bennett Miller, después de haber sido fotografiados juntos en el US Open.

Mientras que Pitt, tras su divorcio de Jolie en septiembre, fue relacionado con Kate Hudson.