Charagua y una obra impostergable

Sabor agridulce tuvo la celebración del 82 aniversario de la histórica Retoma de Charagua. Por un lado, se loaba el espíritu espartano de los bizarros excombatientes de la Guerra del Chaco, que el 21 de abril de 1935 sellaron una página gloriosa para nuestro Ejército, poniendo pies en polvorosa al invasor paraguayo que tres días antes se había apoderado del pueblo, cometiendo las mayores atrocidades contra quienes no pudieron encontrar refugio. Por otra parte, se lamentaba la indolencia de las autoridades llamadas por ley, que una vez más no honraron sus promesas de iniciar las obras comprometidas públicamente en la Ciudad Benemérita por el primer mandatario Evo Morales, a tiempo de suscribir con una empresa china el contrato de construcción y pavimentación de 158 kilómetros, con un costo de $us 253 millones de la carretera El Espino-Charagua-Boyuibe, bajo la modalidad de ‘llave en mano’, el 19 de septiembre de 2015.

En el seno del Comité pro Santa Cruz, el gerente distrital de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ing. Adhemar Rocabado, informó que la obra comenzará a construirse una vez que los adjudicatarios emitan la “boleta de garantía de buena ejecución”, aclarando que el proyecto diseñado por la Gobernación cruceña ha sido readecuado en función a los nuevos requerimientos. A partir de ese momento se computarán los 36 meses de duración de los trabajos convenidos.

Hay que enfatizar que la infraestructura carretera es una fuente de vida, base esencial para el funcionamiento de todas las economías nacionales y genera una amplia gama de beneficios. Su conservación resulta imprescindible porque no se puede concebir regiones potencialmente ricas sin la presencia de buenas redes camineras que ayudan a incrementar la accesibilidad y como correctora de desequilibrios territoriales. No por nada se han calificado dichas redes como “usina de integración y desarrollo sostenible”. Asimismo, los caminos y carreteras propician las cadenas productivas generadas por el tráfico de mercancías, impulsan el turismo receptivo, el comercio y la producción agropecuaria e industrial.