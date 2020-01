Surgen denuncias de sobreprecios en aparatos que utiliza el Segip

El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Marco Cuba, autorizó la compra de 365 escáneres por un valor unitario de $us 5.144. El mismo aparato, en portales de venta vía internet, cuesta $us 1.990, según un informe de la agencia ANF. La entidad pública, que depende del Ministerio de Gobierno, anunció una auditoría interna para identificar si existen irregularidades o no.



El escáner que adquirió el Segip es el Dermalog LF10 Tenprint Live Scan, aparato que reconoce las huellas dactilares.

Según ANF, el Segip adquirió 365 escáneres de este tipo con un supuesto sobreprecio de $us 2.060 por unidad, tomando en cuenta el costo adicional de transporte, desaduanización y utilidad para la empresa que ganó las licitaciones. En total habría un presunto sobreprecio de $us 751.900.



La entidad de identificación, mediante un comunicado de prensa, anunció la realización de una auditoría externa y pública para fiscalizar todos los procesos de contratación y adquisición de bienes que se realizaron desde la creación de esa institución, ocurrida en junio de 2011.



Cuba, en el mismo comunicado, señaló que la adquisición de los escáneres se realizó bajo el ‘cumplimiento’ de normas nacionales y que el financiamiento de los aparatos corrió por parte de la cooperación de Dinamarca. “Se ahorró 30%”, afirmó el funcionario público. /EL DEBER y ANF