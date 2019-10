Trabajadores de Mutún retoman paro por sueldos

Tras el paro y bloqueo de 24 horas de los 94 trabajadores de la Empresa Sidrúrgica Mutún (ESM), el pasado 17 de agosto, para exigir el pago de su sueldo atrasado. La promesa del Gobierno de la cancelación del salario no se cumplió y los obreros retomaron la medida de presión.



El plazo para la cancelación del salario atrasado concluyó este lunes y los trabajadores, que no cobran desde hace tres meses, determinaron volver al paro de actividades en la puerta de la ESM, ubicada en la avenida Bolívar de Puerto Suárez.



Mario Bustillos, líder de la trabajadores del Mutún, aguarda que haya respuesta en el transcurso de este lunes. En caso de que no haya solución, se reunirán en una asamblea, a las 15:30, para determinar las medidas de presión.



De momento, la situación de los mineros del Mutún es incierta y están preocupados por no tener el respaldo de las autoridades regionales.