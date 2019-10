Evo valora apoyo de Tuto Quiroga a la demanda marítima boliviana

El presidente Evo Morales valoró el lunes el apoyo del exmandatario Jorge Quiroga, a la demanda marítima radicada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quien anticipó que puede llegar a esferas a las que el jefe de Estado no lo puede hacer.



"Una cosa que valoro de (Jorge) Quiroga es que me dijo, "presidente, yo tengo llegada donde tú no tienes", es una verdad eso, donde no tengo llegada llegará y con él nos complementamos en el tema del mar", dijo en conferencia de prensa.



Morales enfatizó en que las diferencias ideológicas, por ejemplo, en el caso de Quiroga, no pueden ser obstáculos para sumar respaldo a la causa marítima y trabajar de manera complementaria en esa tarea.



Expresidentes con la demanda



La semana pasada, el presidente Evo Morales, tras sostener una reunión con cinco ex presidentes de Bolivia, decidió que los exmandatarios Jaime Paz Zamora (1989-1993), Guido Vildozo (1982) y Jorge Quiroga (2001-2002), se incorporen al equipo de la demanda marítima boliviana que reclama una salida soberana al mar.



Conoce más: Vildoso, Tuto y Jaime se ‘lanzan’ al mar





Desde 1978, Bolivia y Chile, que comparten una frontera de 980 km lineales, carecen de relaciones diplomáticas y son los únicos enemistados en América Latina.



Bolivia busca un acceso soberano al Pacifico, ya que fue privada de su cualidad marítima por una invasión chilena, que terminó cercenándole 400 km de costa y 120.000 km2 de territorios.