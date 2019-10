El papa llama a cubanos a dialogar, pese a ideología

En su segundo día de gira en Cuba, el papa Francisco hizo hoy un llamamiento a los cubanos para que eviten el “conventillo de la ideología” y vayan hacia “una cultura del encuentro, de amistad social, para buscar el bien común”, durante un encuentro con jóvenes, en el centro cultural Félix Varela, en La Habana.



"Si vos pensás distintos que yo, ¿por qué no vamos a hablar", manifestó el santo padre quien además llamó a los jóvenes cubanos a estrecharse la mano "sobre aquello que tenemos en común".



Además, Francisco expresó que el mundo se está destruyendo por la guerra, “hay países que son incapaces de sentarse y hablar”.



“La amistad social es buscar el bien común, la enemistad social destruye. Una familia se destruye por la enemistad, un país se destruye por la enemistad, el mundo se destruye por la enemistad y la enemistad más grande es la guerra y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra”, resaltó.



Luego de citar cifras de la realidad europea, donde, dijo, hay países que tienen un 40 o 50 % de su juventud desempleada, el obispo de Roma se refirió a la “cultura del descarte”, que quita la esperanza.



“Un pueblo que no se preocupe por dar trabajo a los jóvenes no tiene futuro. Los jóvenes entran a formar parte de la cultura del descarte en este imperio y todos sabemos que en este imperio del dios dinero se descartan las cosas y se descartan las personas”.



Asimismo el papa argentino invitó a los jóvenes a no perder la capacidad de soñar. “En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar y un joven que no es capaz de soñar está clausurado de sí mismo, está cerrado en sí mismo. Buscá horizontes, soñá, que el mundo con vos puede ser distinto, soñá que si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto, no se olviden, sueñen”.



“Si querés llegar rápido, andá solo. Si querés llegar lejos, andá acompañado (…) Por favor, no nos desencontremos entre nosotros mismos, vayamos acompañados, encontrados aunque pensemos distintos aunque sintamos distintos, pero hay algo importantes que es esa dulce esperanza de la patria a la que tenemos que llegar”.



Luego de despedirse y tras un largo aplauso y vítores del público, el obispo de Roma regresó ante el micrófono para cerrar como lo hace en todas las misas, pidiendo que recen por él.



“Voy a rezar por ustedes y les pido que recen por mí, y si alguno de ustedes no es creyente y no puede rezar, porque no es creyente, que al menos me desee cosas buenas. Que Dios los bendiga y los haga caminar en este camino del encuentro evitando esos conventillos ideológicos”.



El pontífice cerró una larga jornada en la capital cubana en la que ofició una multitudinaria misa a primera hora en la Plaza de la Revolución.



Luego de su homilía, Francisco tuvo un encuentro privado con el ex presidente Fidel Castro y posteriormente visitó el Palacio de la Revolución con el actual mandatario de la isla, Raúl Castro. Previo a su encuentro con la juventud católica, el obispo de Roma estuvo en la Catedral de La Habana con sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas.



