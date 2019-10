Concluyen que empresa de Chile no movió un hito

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que tras la investigación, se concluyó que no existió la remisión del hito 55 en la frontera con Chile y tampoco la extracción de agua por parte de la empresa minera "Collahuasi", como denunciaron la semana pasada comunarios.



La conclusión surge tras el trabajo realizado por el Instituto Geográfico Militar (IGM), que constató que la estructura fronteriza no fue modificada y permanece en su lugar. Autoridades del municipio de Llica, Potosí, levantaron la alerta.



En la víspera se informó que los datos serían enviados a la Cancillería. Se movilizó a una comisión mixta del Instituto Geográfico Militar y del Regimiento 27 de Infantería Colcha K, que realizaron el levantamiento topográfico entre los hitos 54, 55 y 56.



"ingresan con cisternas y hacen el robo del agua a través de pozos en la laguna "El Desierto", que está prácticamente seca, porque movieron el hito 55 unos cinco kilómetros al interior del país. Hemos podido ver que la remoción es fresca", dijo la pasada semana la concejal Valencia Ayaviri.



El informe, que tiene dos conclusiones señala: "no se registra ninguna remoción en ninguno de los hitos mencionados y sobre la denuncia, de extracción de agua, no se encontró ninguna estructura para el acopio de agua o la canalización".