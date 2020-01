Tom Hamilton: “Aerosmith nunca se va a separar”

Santa Cruz de la Sierra se prepara para recibir a ‘los chicos malos de Boston’. El 18 de octubre será una jornada histórica porque Aerosmith se presentará por primera vez en Bolivia en un espectáculo que forma parte de la gira denominada Rock n’ Roll Rumble, que los llevará previamente por ciudades de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia.



La banda, integrada por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer, lleva más de 45 años en los escenarios y es una de las legendarias del hard rock.



Sociales&Escenas conversó por teléfono con Tom Hamilton, el bajista y uno de los considerados históricos de la agrupación famosa por temas como Deam on, Walk this way, Living on the edge y Crazy. El músico, al que le fue detectado un cáncer de garganta en 2006 y que logró superarlo, manifestó su entusiasmo por llegar por primera vez a tierra boliviana.





-¿Qué significa para Aerosmith tocar en Bolivia por primera vez?

Bueno ya hemos estado antes en Sudamérica y recuerdo que los show que dimos en esos países fueron muy buenos. La pasamos muy bien, así que esperamos que en el caso de Bolivia no sea distinto.



-¿Qué sabes de Bolivia?

No sé mucho la verdad. Sé que es una cultura que tiene cosas similares a las de los demás países de la zona, pero más allá de eso no sé mucho de su realidad. Por estos días estoy leyendo algunas cosas y empezando a hacer contacto con los fans para saber más de ustedes. Me gustaría llevarme algunos recuerdos de tu país.



-¿Qué expectativas tiene la banda antes de encarar este tour por Latinoamérica?

Muy buenas, el público de Sudamérica es muy cálido y extremadamente entusiasta. Es interesante ver como los fans se han mantenido fieles durante tanto tiempo. Aunque tardemos mucho tiempo en sacar algún material nuevo, ellos siempre están ahí y eso nos da muchos ánimos para encarar esta gira. La verdad es que estamos con los ánimos por lo alto, cada uno haciendo sus cosas; Steven con su trabajo y Joe también de gira con su grupo (Joe Perry And The Hollywood Vampires). Todos estamos preparándonos para dar lo mejor como grupo.



-¿Qué te parece el primer álbum como solista de Steven Tyler (We’re all somebody from somewhere)?

No lo he escuchado completo, solo su primer tema, y me pareció interesante, pero necesito escuchar todo el disco para tener una idea más cabal de su trabajo.



-Recientemente, Joe Perry sufrió una descompensación en pleno escenario. ¿Cómo se encuentra actualmente?

Está muy bien, hace poco estuvo tocando en Nueva York y todo bien. Joe está de nuevo en el camino, como siempre. Solo debe descansar cuando sea necesario y luego seguir haciendo lo que le gusta, que es la música.



- ¿Y vos como estás de salud?

Yo también, todos estamos bien. Yo estoy pasando por un gran momento en términos de salud. Estuve mal por un tiempo, pero todo volvió a la normalidad.



-¿Es cierto que esta será la despedida de Aerosmith de los escenarios?

Podría ser. Siempre estará latente es posibilidad, creo que nos hemos dado cuenta de que con el paso de los años hay cosas que van cambiando y seguramente, tarde o temprano uno llega al final del camino. Pero el futuro es incierto, yo podría decir hoy lo que voy a hacer dentro de un año, pero luego no se sabe. Me parece que lo importante es disfrutar del presente y eso es lo que estamos haciendo.



-Lo digo porque se ha dicho que la banda se va a separar después de la gira, ¿O son solo rumores?

Nunca nos vamos a separar. Yo no entiendo por qué se debe hablar de estas cosas en términos de separación, como si se tratara de un divorcio, o algo parecido. Pues, a pesar de que uno decida tomar su propio camino o algunos de los músicos emprendan proyectos personales, el concepto de banda sigue ahí y me parece que eso es lo que debe importar finalmente.



-¿Por qué crees que ya no hay bandas de rock del nivel de Arerosmith?, es decir, bandas que estén llamadas a ser legendarias…

No sé la verdad. Nosotros venimos de los tardíos años 60 y los tempranos 70, años en los que realmente se apreciaba lo que era ser un músico, nosotros aprendimos de todas esas bandas que sonaban por aquellos años y nos alimentamos de una música y una esencia que perdura hasta hoy. Estamos viviendo una era diferente, la industria musical mira para otro lado, ya no interesa tanto esa figura del roquero poderoso, como tradicionalmente se conoció. Es muy complejo definir el tema porque es necesario verlo desde un contexto generacional y cultural, es un cambio que se puede apreciar también en la música, porque las estrellas hoy en día son más que todo los jóvenes que están permanentemente expuestos en los medios.



-Contame acerca del vigesimoquinto álbum de la banda Music From Another Dimension!

Es como dice su título, un álbum de otra dimensión, porque fue el primero que grabamos en diez años. Fue todo un logro porque representó volver al estudio y sentarnos a grabar todos esos temas que teníamos en la cabeza; aunque fue un trabajo muy duro, a la vez fue muy divertido y la pasamos muy bien.



-¿Tocarán algunas canciones de este disco en el concierto en Santa Cruz o será una noche de puros clásicos?

Hemos venido tocando algunas canciones, como Legendary child, pero la mayor parte del set incluye canciones de todos los tiempos. Así que a los que esperan esas canciones de la banda que han sonado en todos estos años, no se preocupen que de seguro las escucharán.



- ¿Cómo describes la sensación de ser parte de Aerosmith por más de 45 años?

Es increíble, como dice la canción (Amazing). Yo nunca imaginé pasar toda mi vida en una banda de rock y menos lograr todo lo que hemos logrado. Estar en Aerosmith ha sido como un sueño y una experiencia increíble. Así que lo único que puedo sentir es agradecimiento por haber sido tan afortunado de poder compartir esta experiencia con mis compañeros.