7 'tips' para planificar tu menú de la semana

Conseguir una nutrición equilibrada es más fácil si planeas las comidas de la semana, es por eso que te dejamos un listado de siete recomendaciones que puedes tomar en cuenta para tener una vida más saludable.



1. ¡Motívate! Hay varias razones para organizar tu alimentación

La motivación nos impulsa a seguir luchando todos los días para conseguir lo que deseamos, y si tu objetivo es tener una vida más sana, entonces anímate a tener una alimentación planificada.



¿Porqué hacerlo? Pues, porque así te ahorras el estrés de decidir lo que vas a comer cada día y puedes reutilizar los menús para aprovechar el esfuerzo de planificación que hiciste en el pasado.



Además ahorras dinero porque los alimentos no se echan a perder en tu heladera ya que solo compras lo que vas a utilizar, y evitas comer esos productos que te hacen mal a la digestión.



2. Haz un presupuesto

Decide cuánto dinero puedes gastar en alimentación durante cada semana y cada mes. Intenta no sacrificar calidad por cantidad ni alimentos frescos por comida precocinada. Elaborar un plan de ahorro, eso te ayudará a tener mayor control de tu sueldo.



3. Realiza una tabla con cinco comidas

Eligir nuestro alimento es un acto serio, pues lo hacemos hasta cinco veces al día: desayuno, merienda, almuerzo, té y cena.



En internet hay muchas páginas donde puedes imprimir plantillas de menú semanal, para que tu la rellenes y puedas ponerla en tu nevera o en tu agenda.



4. Piensa siempre en un menú saludable

Es importante que pienses que tu alimentación tiene que ser saludable, eso significa que debería tener proteínas, hidratos o cereales, grasas buenas, líquidos, vitaminas y minerales.



Usa la creatividad y recurre a tus recetas preferidas. Te aseguro que lo disfrutarás.



5. Considera tus horarios de la semana

A la hora de rellenar la tabla semanal, piensa en cuanto tiempo cuentas durante la semana para preparar comidas. Si es una semana muy ocupada, necesitarás planear algunas comidas rápidas.



Puedes optar en congelar los productos y si no estás muy ocupado, anímate a preparar comidas más elaboradas.



6. Busca ofertas y opta por los productos de temporada

Consumir alimentos de temporada es siempre una idea sana, más económica y beneficiosa para el medio ambiente. Ahora que entramos al invierno los cítricos, por ejemplo, son un grupo de alimentos que deberías sumar a tus platos.



7. Lo importante es que disfrutes de tu alimentación

Recuerda que siempre hay espacio para la flexibilidad, así que procura no estresarte si no cumples al pie de la letra la planificación que realizaste.