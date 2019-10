Zapata 'pasó enferma' la noche y responderá a Evo

Gabriela Zapata pasó mal su primera noche en la cárcel de mujeres de Obrajes en La Paz. La ex novia de Evo Morales estuvo en la enfermería, porque se descompensó producto de la intensa jornada que vivió y determinó su detención preventiva.



"Anímicamente está muy deteriorada. Pasó parte de la noche en la enfermería y en la mañana, con la atención médica, se vigorizó. La depresión es habitual en este tipo de situaciones", contó a radio Erbol el abogado de la joven empresaria, Wálter Zuleta.



El jurista anunció que Zapata "va a hacer uso de una contestación ante la alusión del presidente", limitándose a señalar que será en las próximas horas, tras la afirmación de Morales, en la que pide recoger al niño, en caso esté vivo.



Zuleta además reveló que entre las suposiciones que argumentó la Fiscalía para lograr su encarcelamiento fue el movimiento de 250.000 dólares, tanto de entrada como de salida de dos entidades bancarias, aunque ayer se informó que el monto llegaba a 10.000 dólares.



"Lo que ha presentado el Ministerio Público 250.000 dólares en entrada y salida, sus vehículos y algún terreno", detalló el abogado, señalando que Zapata no puede ser juzgada por uso indebido de bienes del Estado, por no ser funcionaria pública.



Además concluyó señalando que "no está el padre ni la madre, solo una media hermana y la tía" y reiterando su denuncia que la detención "ha sido (con el) uso de fuerza y de medios gubernamentales de forma arbitraria".