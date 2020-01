Fanáticos de GOT reportan caída de HBO Go

Hace meses que los fanáticos de Game Of Thrones (Juego de tronos) llevan una cuenta regresiva, a la espera del estreno de la séptima temporada de la serie que el año pasado se llevó 12 premios Emmy. El lanzamiento será en simultáneo para todo el mundo(a las 21:00, hora Bolivia). Sin embargo, un inesperado problema mantiene en vilo a los seguidores de este éxito mundial.

Según informó HBO (emisora que transmite la serie), aquellos que no tienen contratado un cable operador, cuentan con la posibilidad de contratar la plataforma digital HBO Go para ver Game Of Thrones. Pero horas antes del esperado estreno, fanáticos de Latinoamérica reportaron a través de las redes sociales que el servicio dejó de funcionar.

Las quejas hacen referencia a un error de la app al momento de ingresar, tal como se muestra en las imágenes. A priori, muchos sugirieron que colapsó por la cantidad de gente que quiere acceder.

Además de comunicar el error, los fanáticos demostraron su desesperación, a tan solo horas del ansiado estreno.