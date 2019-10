Obreros del matadero se declaran en emergencia

Trabajadores del Frigorífico Municipal Pampa de la Isla (Frimup) protagonizaron la mañana de este miércoles un amago de paro indefinido exigiendo la renuncia del gerente general, Alberto Alarcón, por un presunto mal manejo económico y una persecución sindical.



“Vamos a tomar cualquier medida de presión si este señor no se va. El faeneo de reses será normal, intentaremos agotar todas la instancias del diálogo hasta conseguir su salida del frigorífico, pero si no lo hace veremos qué acciones tomar en los próximas días”, señaló uno de los trabajadores del Frimup.



Este medio intentó contactarse con Alberto Alarcón para otorgarle su derecho a réplica; sin embargo, no fue posible el contacto ya que no atendió al llamado telefónico.