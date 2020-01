Brigada no avalará la ley sin el consenso con los actores

Masiva fue la participación ciudadana en defensa del cordón ecológico del río Piraí, convocada ayer -cada uno por su lado, por la Plataforma por el Medioambiente y la Vida y por el gobierno municipal.

Entre las 9:00 y las 12:00, miles de personas se unieron para conformar un gran cordón humano, que alcanzó unos 1.000 metros de largo y ocupó un espacio entre las avenidas Centenario y San Martín. El rechazo al proyecto de ley presentado por el diputado Édgar Montaño para modificar las dos leyes que protegen el cordón unió a los manifestantes que, sin embargo, mostraron claras diferencias con respecto al proyecto municipal de construcción de vías al lado del cordón.

Esta acción tuvo su eco inmediato en la Brigada Parlamentaria Cruceña, que a través de su presidente, Henry Cabrera, aclaró que ningún proyecto de ley referente al cordón será aprobado sin el consenso de todos los actores.

“Hasta que no se pueda tener el consenso con la población, con el municipio, con la Gobernación y con las plataformas que defienden el medioambiente no se va a realizar ninguna aprobación de ningún proyecto de ley”, expresó Cabrera al ser consultado sobre el proyecto impulsado por el diputado Montaño.

Cabrera añadió que, de ser necesario, se harán cambios en la redacción del documento, toda vez que en las audiencias públicas anteriores hubo observaciones a los términos, como el uso de la palabra obras públicas.

Por su parte, el diputado Montaño reiteró que está dispuesto a sentarse en mesas de trabajo para consensuar el proyecto y hacer modificaciones.

Cadena humana

La mitad de la cadena estuvo conformada por ciudadanos, ecologistas, universitarios y representantes de instituciones que asistieron a la convocatoria de la Plataforma por el Medioambiente y la Vida, quienes se apostaron entre las avenidas Centenario y Busch.



La otra mitad la conformaron funcionarios, universitarios y vecinos que se unieron a la convocatoria del municipio, que estuvieron desde el ingreso al Urubó hacia la av. Busch.



La manifestación transcurrió bajo un clima tranquilo e, incluso, entre bailes, cantos y oleadas bajo la premisa de defender el cordón.



Sin embargo, cerca de las 11:00, hubo momentos tensos ante la presencia de la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, que no fue bien recibida por algunos jóvenes. Al verla comenzaron a gritar: “No al sexto anillo... No al sexto anillo...”, “Sosa, el cordón se respeta...”

Sosa, que había llegado con un plano para brindar una explicación del proyecto municipal, tuvo que dirigirse al cordón ecológico, tomando la brecha que se abrió para un proyecto de electrificación, y no regresó.



Antes de ingresar al lugar aclaró que el proyecto municipal no afectará el cordón ecológico y que la vía que se proyecta construir sobre las canchas son para el transporte masivo y no así para el pesado.

“No voy a confrontar, voy a enseñar, voy a indicar lo que es correcto y mejor para Santa Cruz, siempre en el plano de la democracia. Si ellos tienen alguna observación, vamos a aceptar cualquier observación con la mayor cordialidad”, dijo Sosa.



En representación de la Plataforma del Medioambiente y la Vida, Leonardo Tamburini, indicó que se oponen a cualquier proyecto que afecte o tenga un impacto sobre la franja verde de protección. Indicó que el área donde están las canchas permite mitigar el impacto del tráfico de vehículos al cordón ecológico.